Neymar vaza telefone de Richarlison em live: "Vai ter que trocar o número'

Neymar aprontou uma peça daquelas, sem querer, com o amigo Richarlison. Durante uma live com o jogador do Everton, o craque do PSG deixou vazar o contato telefônico do 'Pombo', e caiu na risada.

- Ai... acho que vazei seu numero sem querer em, mano Juro, foi sem querer... Estamos online... Dá um tchau - disse, mostrando a vídeo chamada com Richarlison para a câmera.

- Então, olha que vai aparecer teu número ai (risada). Vai ter que trocar de número, pombo! Vou perguntar pra galera se eles vão te mandar mensagem aqui (risos) - complementou.

Neymar brincou que ligou só pra que ele tivesse que trocar de número. Richarlison respondeu pedindo para que os seguidores do Ney não mandassem mensagem para ele.

- Ai galera, quem me chamar aqui vai levar block em, me chama não! - afirmou.

O pedido, porém, não deu muito certo e o atacante do Everton tuitou logo depois:

- 5 minutos e já tem mais de 10 mil msgs. Obrigado @neymarjr.

5 minutos e já tem mais de 10 mil msgs🤦🏽‍♂️ obrigado @neymarjr — Richarlison Andrade (@richarlison97) October 18, 2020

Veja o momento: