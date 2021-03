Neymar treina separado do time, e deve ficar de fora da partida deste domingo, contra o Nantes

O Paris Saint-Germain não terá, mais uma vez, Neymar em campo em uma partida importante do Campeonato Francês. Lesionado, o brasileiro de 29 anos treinou separado dos jogadores, e deve ficar de fora da partida deste domingo, contra o Nantes.

Neymar não está totalmente reestabelecido da lesão sofrida no dia 10 de fevereiro em partida contra o Caen pela Copa da França. O problema muscular no adutor da coxa esquerda tem sido um problema enorme para o brasileiro, que estará de fora de mais um jogo do PSG.

Após a lesão sofrida em fevereiro, Neymar já perdeu sete partidas do Paris Saint-Germain. O jogador brasileiro perdeu também as duas partidas de mata-mata das oitavas de final da Champions League, contra o Barcelona, mas a sua equipe conseguiu a classificação mesmo assim.

Nesta sexta-feira, Neymar treinou separado do grupo do Paris Saint-Germain, e o jogador brasileiro de 29 anos deve ficar de fora da partida deste domingo, contra o Nantes. A expectativa do PSG é que o craque volte no próximo dia 21, contra o Lyon.