Neymar torce tornozelo, deixa campo chorando e preocupa PSG

Neymar sofreu mais uma lesão e virou motivo de preocupação no Paris Saint-Germain. O atacante sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no segundo tempo da partida contra o Saint-Étienne, neste domingo, no Estádio Geoffroy-Guichard, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. O PSG venceu por 3 a 1, de virada, mas a lesão do camisa 10 ofuscou o resultado.

A lesão ocorreu aos 38 minutos do segundo tempo após uma dividida com o volante Maçon. Neymar caiu com todo o peso do corpo sobre o pé de apoio e torceu o tornozelo esquerdo. O brasileiro recebeu atendimento médico dentro de campo, mas deixou o campo de maca e chorando. Após a partida, o técnico Mauricio Pochettino demonstrou preocupação com o quadro do jogador.

- Vamos fazer exames amanhã. As imagens são impressionantes e claro que estamos preocupados. Esperamos que não seja muito sério e que Neymar volte rapidamente - afirmou o treinador.

Foi a 17ª lesão de Neymar desde que chegou ao Paris Saint-Germain, em 2017. Recentemente, o atacante brasileiro se recuperou de uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda - mesma lesão que sofreu em fevereiro deste ano e em outubro de 2020.

O tornozelo de Neymar também já foi motivo de muita preocupação para o departamento médico do PSG. No esquerdo, o brasileiro sofreu graves lesões, com direito a ruptura do quinto metatarso, que prejudicou sua preparação para a Copa do Mundo de 2018 e o tirou da Copa América de 2019. Agora, a lesão é no pé direito.