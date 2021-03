Neymar publica vídeo com foto do trio MSN: 'É a saudade'

Neste sábado, Neymar publicou um vídeo nos stories de seu Instagram que contava com a música 'Coração Deserto', do grupo Sorriso Maroto, e uma foto do trio MSN (Messi, Suárez e Neymar), que fez história no Barcelona. A música fala do grupo de pagode fala sobre saudade.

A música escolhida por Neymar teve o trecho 'É a saudade / Que bate machucando aqui no fundo do meu peito' destacado pelo jogador do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira. Em entrevistas, o brasileiro já disse sentir falta de seus ex-companheiros.

Recentemente, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sports, informou que o Paris Saint-Germain está 'muito confiante' para reunir uma parte do trio MSN. Com Neymar no clube, a esperança do clube francês é de contratar Messi na próxima janela de transferências.