Neymar e Marquinhos se apresentam e Seleção fica completa para seus jogos nas Eliminatórias

O técnico Tite já conta com todos o grupo para a preparação da Seleção Brasileira de olho na sequência de três jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Na manhã desta terça-feira (31), o zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar desembarcaram no hotel em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo.

O técnico Tite terá dois dias de atividades com todo o elenco antes do confronto com o Chile, que acontecerá nesta quinta-feira (2), às 22h, no Estádio Monumental de Santiago. No dia anterior, o comandante teve apenas dez atletas de linha no treino, enquanto os demais fizeram trabalho de regeneração muscular.

Da lista originalmente convocada por Tite, os goleiros Alisson e Ederson, o zagueiro Thiago Silva, os volantes Fabinho e Fred, e os atacantes Gabriel Jesus, Richarlison, Roberto Firmino e Raphinha não foram autorizados por seus clubes na Inglaterra para viajarem rumo ao Brasil. Outra lista com nove jogadores foi feita.



O técnico também não conterá com Matheus Nunes. Em nota, a CBF informou que o volante do Sporting não viajou devido "à exigência sanitária de cumprimento de quarentena no seu retorno a Portugal". Porém, o técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, já manifestou interesse em contar com o jovem, que reside no país desde os 13 anos.



O Brasil, líder com 100% de aproveitamento, também enfrentará Argentina e Uruguai.