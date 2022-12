Neymar é expulso no primeiro jogo pós-Copa pelo PSG, pelo Campeonato Francês; vídeo

Neymar entrou em campo pela primeira vez, desde a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, nesta quarta-feira (28) e foi expulso. O atacante brasileiro foi titular na vitória do PSG por 2 a 1 sobre o Strasbourg. No entanto, quando o jogo ainda estava empatado, Neymar foi expulso por simular um pênalti.

Em dois minutos, Neymar tomou dois cartões amarelos - nos minutos 61 e 62 da segunda etapa. O zagueiro Marquinhos marcou o primeiro gol do PSG e também o empate (contra). Nos últimos lances da partida, Mbappé fez de pênalti e garantiu o triunfo da equipe.