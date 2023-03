Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (12/03) pela Premier League

As equipes Newcastle x Wolverhampton disputam neste domingo (12/03) a 27° rodada da Premier League. O jogo começará às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Newcastle x Wolverhampton ao vivo?

A partida Newcastle x Wolverhampton pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

VEJA MAIS

Como Newcastle x Wolverhampton​​ chegam para o jogo?

Newcastle ocupa a 6° posição da Premier League com 10 vitórias, 11 empates, 3 derrotas, 35 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas da competição.

Já Wolverhampton está em 13° lugar e soma 7 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 19 gols marcados e 35 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Schar, Burn; S Longstaff, Bruno Guimaraes, Willock; Almiron, Wilson, Saint-Maximin. Técnico: Eddie Howe.

Wolverhampton: Jose Sa; Nelson Semedo, Dawson, Kilman, Jonny; Ruben Neves, Lemina, Joao Moutinho; A Traore, Jimenez, Sarabia. Técnico: Julen Lopetegui.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Wolverhampton

Premier League

Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle upon Tyne

Data/Horário: 12 de março de 2023, 13h30