O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Newcastle x Wolverhampton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League

Newcastle e Wolverhampton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Ambos Wolverhampton e Newcastle ainda não venceram nessa edição da Premier League (X/ @Wolves)

Newcastle x Wolverhampton disputam hoje, sábado (13/09), pela 4° rodada da Premier League. O jogo tem início às 11h (horário de Brasília), no St. James' Park, em Londres, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Newcastle x Wolverhampton ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Wolverhampton passou por derrotas de 4 a 0 para o Manchester City, de 1 a 0 para o Bournemouth e de 3 a 2 para o Everton.

Já o Newcastle passou por um empate sem gols com o Aston Villa, por uma derrota de 3 a 2 para o Liverpool e por outro empate sem gols com o Leeds.

Newcastle x Wolverhampton: prováveis escalações

Newcastle: Pope, Livramento, Schär, Burn, Hall; Joelinton, Tonali, Bruno Guimarães; Elanga, Barnes, Woltemade. Técnico: Jason Tindall.

Wolverhampton: Sá, Bueno, Toti, Agbadou; Tchatchoua, João Gomes, André, David Wolfe; Muntesi, Arias, Hwang. Técnico: Vitor Pereira.

FICHA TÉCNICA
Newcastle x Wolverhampton
Campeonato Inglês - Premier League
Local: St. James' Park, em Londres, Inglaterra
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 11h

.
