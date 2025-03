Newcastle x Liverpool: onde assistir e as escalações da final da Copa da Liga Inglesa hoje (16/03)

Newcastle x Liverpool disputam hoje, domingo (16/03), a final da Copa da Liga Inglesa. O jogo inicia às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Wembley, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Newcastle x Liverpool ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool lidera a Premier League e soma 21 vitórias, 7 empates, 1 derrota, 47 gols marcados e 19 gols sofridos. A única derrota do time pelo Campeonato Inglês ocorreu há 25 rodadas. Nas rodadas passadas da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool somou vitórtias contra o West Ham, o Brighton, o Southampton e o Tottenham.

Já o Newcastle ocupa a 6° posição do Campeonato Inglês e acumula nesse 14 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, 47 gols marcados e 38 gols sofridos. Durante a Copa, a equipe superou Nottingham nos pênaltis, o Wimbledon por 1 a 0, o Chelsea por 2 a 0, o Brentford por 3 a 1 e o Arsenal com duas vitórias de 2 a 0.

O último duelo entre as equipes ocorreu no dia 26 de fevereiro, pela 27° rodada da Premier League, e terminou com a vitória do Liverpool por 2 a 0.

Newcastle x Liverpool: prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Schar, Botman e Burn; Almirón, Longstaff e Joelinton; Saint-Maximin, Wilson e Gordon. Técnico: Eddie Howe.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson; Bajcetic, Fabinho e Henderson; Salah, Darwin Núñez e Gakpo. Técnico: Jürgen Klopp.

FICHA TÉCNICA

Newcastle x Liverpool

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Nacional de Wembley, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 16 de março de 2025, 13h30