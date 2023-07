New York City x Charlotte: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (05/07) pela MLS

As equipes New York City x Charlotte disputam nesta quarta-feira (05/07) a MLS, o principal campeonato estadounidense. O jogo iniciará às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Citi Field, em Nova Iorque, Nova York. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir New York City x Charlotte ao vivo?

A partida New York City x Charlotte poderá ser assistida pelo streaming Apple TV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como New York City x Charlotte chegam para o jogo?

New York City FC é o 11° colocado da Conferência Leste com 5 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 22 gols marcados e 26 gols sofridos.

Charlotte FC está logo acima, na 10° posição, e acumula 6 vitórias, 6 empates, 8 derrotas, 27 gols marcados e 35 gols sofridos.

Prováveis Escalações

New York City: Freese; Gray, Chanot, Haak; Ilenic, Morales, Parks, Cufre; Pellegrini, Pereira; Magno.

Charlotte: Kahlina; Tuiloma, Sobocinski, Jones, Lindsey; Swiderski, Westwood, Bender; Vargas, Copetti, Meram.

FICHA TÉCNICA

New York City x Charlotte

Major League Soccer

Local: Estádio Citi Field, em Nova Iorque, Nova York

Data/Horário: 05 de julho de 2023, 20h30