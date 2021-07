Neto terá que ler direito de resposta por ofensas de cunho sexual feitas por ele contra uma mulher

O apresentador Neto vai precisar ler um direito de resposta de uma mulher que se sentiu ofendida pelo apresentador, no programa 'Baita, Amigos', do canal Bandsports, na próxima segunda-feira. Segundo o processo que corre na justiça, os advogados da Band confirmaram que o ex-jogador vai cumprir a medida judicial, ao vivo. A informação é do 'Uol'.

+ Veja a tabela da Copa América!

O apresentador já havia lido um pedido de desculpas semelhante em fevereiro deste ano, durante 'Os Donos da Bola', da Band. O processo se refere a dona de casa Odete Souza, moradora de Novo Mundo, cidade do Mato Grosso do Sul, que saiu em uma foto com o ex-jogador em 2016, e que disse que as falas de Neto após sua visita acabaram com a vida dela.

Na nota que será lida, Odete diz que foi ofendida pelo apresentador e em consequência disso foi acometida de graves transtornos psicológicos e morais. Ela também diz que os comentários do ex-jogador geraram prejuízos inestimáveis de toda ordem a ela e aos familiares.

Na visita em questão, Neto teria dito que a dona de casa era 'dona da zona da cidade' e teria feito comentários depreciativos como 'gostosa' e 'biscate'.

- É uma coisa que me machucou muito. O Neto veio na minha casa e destruiu a minha vida. Foi muita falação. Sempre que saía alguma coisa na televisão, o povo ficava perguntando. Eu não estava ganhando mais nenhum real, todo mundo só ficava falando do Neto - disse

- Eu não consigo nenhum emprego porque eu vivo doente. Hoje eu não tenho mais saúde, e eu tenho prova: todo mundo sabe que eu era sadia. Eu andava de moto e hoje não consigo subir na Bis mais. Sou uma mulher inválida. Não sou ninguém - completou Odete.

A mulher que era dona de um bar na cidade, processa a Band e a BandSports em R$ 340 mil por danos morais.