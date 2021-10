Neto quebra o silêncio e dispara contra Edílson após saída da Band: 'Você fez um ambiente difícil'​

Uma semana depois de ser divulgada a saída de Edílson do Grupo Bandeirantes, Neto versou sobre o ex-companheiro de 'Os Donos da Bola'. Em live no canal 'Pilhado', do jornalista Thiago Asmar, o apresentador da Band disse que não havia clima para Capetinha permanecer na emissora. Segundo Craque Neto, Edílson criou um 'ambiente horrível' nos dois anos em que atuou como comentarista.

Edílson deixou 'Os Donos da Bola' após entreveros com o ex-goleiro Velloso e o apresentador Neto. Sem clima no programa comandado pelo ídolo corintiano, o comentarista passou a integrar a equipe do 'Jogo Aberto'.

- O Edílson disse no 'Podpah' que eu sou de um jeito no programa e que fora eu sou outro. Não é verdade, eu sou a mesma coisa. Talvez você seja diferente, porque o ambiente que você fez nos 'Donos da Bola' foi um ambiente difícil, onde você teve problema com o Fernandinho. O que você fez com o Fernandinho, Edílson, que é um dos maiores repórteres do mundo, foi um absurdo, ele é um gentleman. O que você fez com o Velloso, com o Canhão, foi muito feio - começou Neto.



- E aí teve uma reunião entre todo mundo lá. Foi decidido pela direção da Band que ele iria deixar os 'Donos da Bola' e fazer o 'Jogo Aberto'. Se você, Edílson, tem alguma coisa para falar, você tem que falar com o Edmundo, que entrou no seu lugar. Não fui eu - completou o apresentador da Band.

O desentendimento entre Velloso e Edilson aconteceu em outubro de 2020. Na época, os companheiros de programa precisaram ser acalmados por Neto. A briga começou quando Edílson Capetinha criticou posicionamento dos goleiros do período de Velloso. Para ele, os arqueiros não organizavam o jogo.

Sobre a saída do ex-jogador do Corinthians, Neto disse que não teve participação na decisão da Band.

- Quem decide isso não sou eu. Não sou o dono da Band. Agora, o ambiente horrível que você fez na Band talvez tenha feito com que você saísse de lá. Você continua sendo um craque, um fenômeno, mas o ambiente horrível que você fez lá eu não fiz, sabe por quê, Edílson? Porque estou há 20 anos na Band. A maioria das pessoas de lá me adora - disse Craque Neto.

Em seu canal no YouTube, Neto contou que perdeu o forte contato que mantinha com Edilson e disse ter se chateado com a situação "desnecessária" de conflito. O ídolo do Corinthians e apresentador da Band também revelou que Capetinha não está mais falando com ele.

- Teve problema comigo, com o Velloso, com o Fernandinho, com todos. Não fui eu que fui lá, não senhor. Tanto é que você foi trabalhar no 'Jogo Aberto', e por que não ficou lá? Ah, então quer dizer que eu também tirei você do 'Jogo Aberto' e coloquei o Edmundo? Ah, não f... - disparou.

- Quem saiu da Band foi você, Edílson. E vou falar mais: o Cascão [diretor do 'Donos da Bola'] conversou com você diversas vezes, todo mundo conversou com você. O seu contrato terminou e a Band não quis renovar, foi o que li. É muito mais fácil falar que fui eu que mandei ele embora. Não é mais fácil ele falar 'pô, eu fui mal, cara, podia ter tido mais humildade, ter sido mais time'. O que eu sei é que você não conversa com o Edmundo, com o Petkovic, com ninguém. Eu converso - concluiu Neto.