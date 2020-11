Neto promete apresentar programa pelado após vitória do Corinthians

A vitória do Corinthians sobre o Internacional, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro contrariou as expectativas de analistas e torcedores. Eufórico com o resultado o ex-jogador Neto, ídolo do clube, fez uma promessa inusitada nas redes sociais, após a partida. Ele prometeu apresentar o programa Os Donos da Bola da Band nu, na próxima segunda-feira.

– O Corinthians ganhou do Internacional! Não foi um chocolate né? Mas nada é igual ao Corinthians! Parabéns Mancini. No Donos da Bola de segunda-feira eu vou entrar no ar pelado – prometeu o apresentador.

DONOS DA BOLA SEGUNDA FEIRA EU VOU FICAR PELADO pic.twitter.com/eo9eCVp6Ao — Comentarios Sinceros Do Craque Neto (@ComentCrakNeto) November 1, 2020

​O Timão conseguiu o triunfo, por 1 a 0, sobre o líder do Brasileirão, com um gol de Davó. O resultado em Itaquera fez o time comandado por Vagner Mancini chegar aos 24 pontos e se afastar do temido Z-4. Na próxima rodada do torneio, o Timão visita o Atlético-GO, no dia 7 de novembro, às 21h.