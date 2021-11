Neto ironiza reclamações do Flamengo contra arbitragem: 'Ô dó, coitadinho deles'

Depois das fortes críticas de Renato Gaúcho à arbitragem no empate em 2 a 2 contra a Chapecoense, o ex-jogador Neto decidiu ironizar a bronca do Flamengo. No programa 'Os Donos da Bola', o apresentador da Band disse que o clube carioca é beneficiado pelo apito 'desde antes de Cristo' e que enfrentou um adversário 'já rebaixado'.

- Coitadinho deles. Que pena do Flamengo. Ô dó do Flamengo - começou Craque Neto.

O ex-jogador e ídolo do Corinthians até concorda com a reclamação do impedimento marcado erroneamente em um lance que Gabigol sairia cara a cara com Keiller, mas volta a discordar da queixa de um possível pênalti do goleiro em cima do atacante do Flamengo.

- Qual foi a falta em cima do Gabigol? Segue o jogo. O Gabigol que tromba, que coloca o joelho e se joga - disse Neto, que voltou a chamar a diretoria do Flamengo de soberba.

Por fim, Neto pondera que o escândalo de arbitragem na rodada ocorreu na Série B do Brasileiro.

- Um gol legal do Guarani foi anulado e um gol impedido do Vila Nova foi validado em um jogo em que o VAR tava quebrado. Isso é a nossa CBF. Era para o Guarani estar no G-4 - detonou o apresentador do 'Os Donos da Bola'.