Natação: Daniel Dias e Phelipe Rodrigues levam bronze em Tóquio

Na Paralimpíada de Tóquio, o multimedalhista Daniel Dias e o pernambucano Phelipe Rodrigues levaram nesta quarta-feira (25) medalhas de bronze na natação. Daniel conquistou o 25º pódio paralímpico na carreira disputando a prova de 200 metros livre na classe S5 (categoria de deficiente físico-motor). O paulista obteve a marca de 2min38s61.

Já Phelipe Rodrigues competiu nos 50 metros livre da classe S10 (categoria de deficiente físico-motor), com o tempo de 23s50. As competições de natação estão sendo disputadas no Centro Aquático de Tóquio, na capital japonesa.

Nos 50 metros livre, a medalha de ouro ficou com o australiano Rowan Crothers, batendo a marca de 23s21. Enquanto a prata foi para o ucraniano Maksym Kripak, que fez o tempo de 23s33.

Já nos 200 metros livre, quem levou a melhor foi o italiano Francesco Bocciardo, com o tempo de 2min26s76. Enquanto a prata foi para a Espanha. Antoni Ponce Bertran colocou a medalha de prata no peito, com a marca de 2min35s20.



Outros resultados

Na classe S10 dos 50 metros livre (categoria de deficiente físico-motor), Mariana Ribeiro ficou fora do pódio. Natural de Itaboraí, no Rio de Janeiro, ela terminou na quinta colocação, com o tempo de 28s58.

Ainda pela natação feminina, a pernambucana Maria Carolina Santiago foi a sexta colocada na classe S13 (categoria de atletas com baixa visão). A paratleta, de 36 anos, disputou a prova de 100 metros borboleta e obteve o tempo de 1min7s11.

Pelo masculino, o carioca Douglas Matera competiu na classe S13 (categoria de atletas com baixa visão) na prova de 100 metros borboleta e terminou na sétima colocação. O brasileiro, de 28 anos, conseguiu o tempo de 58s53.