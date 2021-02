Nas redes, Rizek responde Gabigol após críticas e desmente atacante: 'Obrigado por lembrar de mim'

O jornalista André Rizek rebateu as críticas recebidas, nesta quinta-feira, pelo atacante do Flamengo Gabigol. Na manhã desta sexta, em seu Twitter, o apresentador do SporTV agradeceu ter sido lembrado e rebateu uma declaração do artilheiro campeão do Brasileirão.+ Veja como ficou a tabela do Brasileirão Série A+ Flamengo no topo! Veja o ranking dos clubes que mais ganharam o Brasileirão desde 1971

- Parabéns, Gabigol, pelo título. Obrigado por lembrar de mim em momento tão importante da sua carreira vencedora... Mas você espalhou fake news. Nunca disse que o campeonato do Vasco era melhor que o do Flamengo. Apenas que eu esperava mais futebol do timaço de vocês. Abraços - escreveu o jornalista no Twitter.

O Flamengo perdeu para o São Paulo, mas, por uma combinação de resultado com o vice Internacional, a taça ficou na partida do Morumbi. Após levantar o título do Brasileiro, Gabigol e Diego fizeram um vídeo ao vivo no Instagram - que ainda contou com mais "verdades" - e desabafaram contra alguns jornalistas. Sobre Rizek, Gabi afirmou que André havia dito que o ano de 2020 do Vasco era melhor que o do Flamengo - o que foi rebatido.

- Seu André Rizek falou que a campanha do Vasco era melhor porque liderou. Duas rodadas - comentou Gabriel Barbosa na live.

Na época da possível fala, o Flamengo estava na Zona de Rebaixamento e o Vasco, que terminou no Z-4, liderava o Brasileirão. Além deles, os jornalistas Diogo Dantas e Venê Casagrande foram citados.

