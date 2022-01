Não é só a dupla Re-Pa! Campeão brasileiro, Atlético-MG tem premiação bloqueada pela Justiça

A Justiça mandou bloquear parte do prêmio de R$ 33 milhões que o Atletico-MG levou após a conquista do Campeonato Brasileiro. O motivo do bloqueio é por uma dívida do Galo com o empresário de jogadores André Cury, credor e que move uma ação contra o clube.

Cury pediu a retenção para receber comissões pela contratação do atacante Franco Di Santo, que chegam a R$ 1,4 milhão. Mas o débito com o agente é maior, ultrapassando os R$ 52 milhões.

A decisão foi publicada nesta quarta-feira pelo juiz Carlos Goldman, da 39ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo. O magistrado determinou, inclusive, que a CBF seja intimada para recolher a quantia em conta judicial. O Atlético ainda não se pronunciou sobre o caso.