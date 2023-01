Nantes x Auxerre: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (01/01) pela Ligue 1

As equipes Nantes x Auxerre disputam neste domingo (01/01) a 17° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), no Estádio Louis Fonteneau, em Nantes, na França. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Nantes x Auxerre ao vivo?

A partida Nantes x Auxerre pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como Nantes x Auxerre chegam para o jogo?

Nantes está em 16° lugar na Ligue 1 e soma um total de 2 vitórias, 8 empates, 6 derrotas, 17 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas da competição.

Auxerre ocupa a 18° posição do campeonato com 3 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 16 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas em seus últimos jogos.

Prováveis escalações

Nantes: Lafont; Corchia, Castelletto, Pallois, Merlin; Girotto; Blas, Sissoko, Chirivella, Simon; e Mohamed. Técnico: Yves Bertucci.

Auxerre: Costil; Zedadka, Jubal, Jeanvier, Mensah; Sinayoko, Sakhi, Touré, Perrin; Autret; e Niang. Técnico: Christophe Pélissier.

FICHA TÉCNICA

Nantes x Auxerre

Campeonato Francês - Ligue 1

Local: Estádio Louis Fonteneau, em Nantes, na França

Data/Horário: 01 de janeiro de 2023, 11h