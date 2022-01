Namorada de CR7 relembra pobreza e revela: 'No dia em que conheci o Cristiano, a minha vida mudou'

No próximo dia 27 de janeiro, a Netflix estreia o documentário Soy Georgina. A produção conta a história de Georgina Rodríguez, que namora o astro português Cristiano Ronaldo, jogador do Manchester United-ING. No documentário, Georgina relembra a vida de pobreza e afirma que a vida começou a mudar quando conheceu CR7:

"A minha chegada a Madrid foi horrível. Estava à procura de apartamentos baratos, de 300 euros, e acabei num apartamento que tinha sido uma despensa. Com um frio no inverno e um calor no verão. No dia em que conheci o Cristiano a minha vida mudou", disse a argentina.