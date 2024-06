Namíbia x Libéria: onde assistir e escalações do jogo hoje (05) pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Namíbia x Libéria disputam hoje, quarta-feira (05/06), a 3° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Orlando, em Soweto, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Namíbia x Libéria?

A partida não terá transmissão oficial no Brasil.

Como as equipes chegam para o jogo?

O primeiro jogo de Namíbia pela fase de grupos, contra Guiné Equatorial, foi cancelado. Na segunda rodada, o time venceu São Tomé e Príncipe por 2 a 0.

Já a Libéria estreou na competição com uma derrota de 1 a 0 para o Malawi. Sua partida da segunda rodada contra Guiné Equatorial também foi cancelada.

Namíbia x Libéria: prováveis escalações

Namíbia: Lloyd Junior Kazapua; Ivan Kamberipa, Kennedy Amutenya, Lubeni Pombili Haukongo, Riaan Welwin Hanamub; Bethuel Muzeu, Prins Menelik Tjiueza, Aprocius Megameno Petrus, Ngero Kaanjuka Katua; Deon Hotto Kavendji e Peter Shalulile. Técnico: Collin Benjamín.

Libéria: Abdulai Koulibaly; Sampson Dweh, Philip Tarnue, Kemoh Kamara; Oscar, Mo Sangrare, Marcus Macauley, Abdulai Bility; Terry Salkor, Chauncy Freeman e Edward Ledlum. Técnico: Josiah Johnson.

FICHA TÉCNICA

Namíbia x Libéria

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Orlando, em Soweto, África do Sul

Data/Horário: 05 de junho de 2024, 13h