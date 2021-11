Na raça, CSA derrota Coritiba e sonha com o acesso

No Couto Pereira, o CSA manteve vivo o sonho de disputar a Série A. Com gol de Wellington, o Azulão bateu o Coritiba por 1 a 0. Agora, o Azulão é o 4º colocado da Série B, com 59 pontos. O Coxa é o vice-líder, com 64 pontos.

CALENDÁRIO

Na rodada final, o Coritiba mede forças com a Ponte Preta, fora de casa. O CSA encara o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé.



COXA NO ATAQUE E SUSTO DO CSA



Como era o aguardado, o Coritiba se lançou ao ataque e ocupou o campo do CSA. O time da casa tentou envolver o rival e criar boas oportunidades, mas encontrava uma parede azul. Quando o CSA resolveu descer, Dellatorre saiu na cara de Wilson e o arqueiro fez milagre.



THIAGO RODRIGUES



Destaque na campanha do Azulão, Thiago Rodrigues foi o responsável por segurar o placar sem gols. Na pressão do Coxa, o arqueiro fez ótima defesa na finalização de Léo Gamalho.



TRAVE



Nos minutos finais, o CSA deu uma estocada que deixou gelado o Couto Pereira. Iury Castilho recebeu, girou em cima da marcação e soltou o pé. A bola pegou na trave e saiu.



CHANCES DO COXA



Na etapa final o Coritiba voltou melhor e deu trabalho ao CSA. Em menos de 15 minutos, duas chances claras foram criadas. Na primeira, Val recebeu de Raphinha e foi travado por Ernanes na hora certa. Pouco depois, Val arriscou de fora da área e chacoalhou o travessão.



GOL



Aos 21 minutos, Wellington aproveitou a cobrança de escanteio e, sozinho, testou firme para vencer o goleiro Wilson, 1 a 0.



TENSÃO



Com a vantagem no marcador, o CSA truncou a partida e não deixou o Coritiba reagir. Irritado, o Coxa deixava transparecer o incômodo com a situação e os jogadores discutiam no gramado. Com o placar favorável, o time alagoano soube administrar e conquistou a vitória fora de casa.