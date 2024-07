Na estreia de Ramón Diaz, o Corinthians vira para cima do Criciúma e vence no Brasileirão

Na estreia do técnico Ramón Diaz, o Corinthians superou o Criciúma por 2 a 1 na Neo Química Arena, na noite desta terça-feira, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida também marcou as estreias dos reforços Hugo Souza e Alex Santana pelo Timão. Apesar de começar atrás no placar, o Corinthians conseguiu a virada no segundo tempo, encerrando uma sequência de duas derrotas consecutivas no campeonato.

O Criciúma saiu na frente com um gol do lateral direito Claudinho, próximo ao fim do primeiro tempo. No entanto, na etapa final, o Corinthians reagiu com gols de Romero e Cacá.

Com este resultado, o Corinthians permanece na 17ª posição da tabela, ainda no Z4, mas agora com 15 pontos. Já o Criciúma ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos.

Na próxima rodada, o Corinthians viajará para enfrentar o Bahia no domingo, às 16 horas (de Brasília). O Criciúma, por sua vez, terá um confronto contra o Flamengo no sábado, às 16 horas.

O jogo

O Corinthians iniciou a partida com pressão, como esperado, mas a primeira grande chance foi do Criciúma, com Barreto. Aos 13 minutos, o volante teve uma oportunidade clara, mas o goleiro Hugo Souza fez uma importante intervenção. O Timão respondeu aos 20 minutos, com uma cabeçada perigosa de Cacá após cruzamento de Rodrigo Garro.

Aos 29 minutos, Romero encontrou Yuri Alberto em boa posição, mas o atacante finalizou em cima do goleiro Gustavo. Pouco depois, aos 33 minutos, Hugo tentou de longe, mas seu chute foi defendido pelo arqueiro adversário.

Justo quando o Corinthians estava mais pressionante, o Criciúma abriu o placar aos 40 minutos. Claudinho arriscou de fora da área e contou com um desvio em Cacá para superar Hugo Souza. O Corinthians tentou responder aos 43 minutos, com Garro cobrando falta que foi defendida por Gustavo.

Segundo tempo

Logo aos dois minutos da segunda etapa, Wilker Ángel obrigou Hugo Souza a fazer uma grande defesa, quase ampliando para o Criciúma. Mas quem marcou foi o Corinthians aos nove minutos, com Ángel Romero aproveitando um cruzamento preciso de Hugo e finalizando sem chances para o goleiro Gustavo.

Aos 16 minutos, o Corinthians virou o jogo com Cacá, que aproveitou um cruzamento de Igor Coronado e cabeceou sozinho para o fundo das redes.

Com a vantagem no placar, o Corinthians não hesitou em recuar e apostar nos contra-ataques. Apesar de ter mais posse de bola, o Criciúma não conseguiu criar oportunidades claras para ameaçar o gol dos mandantes.