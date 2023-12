Vídeo: na despedida de Suárez do Grêmio, Renato entrega seu DVD: 'Se tiver uma folga, pode assistir'

Uma das maiores contratações do futebol brasileiro nos últimos anos, Luis Suárez está de despedida do Grêmio. O centroavante uruguaio, de 36 anos, realizou o último jogo da Arena, neste domingo (3), e foi protagonista. O craque marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pela 37ª rodada do Brasileirão, e encerrou sua trajetória em Porto Alegre em grande estilo.

VEJA MAIS

Na coletiva de despedida, o técnico Renato Gaúcho aproveitou para brincar com o craque uruguaio. O ídolo gremista entregou o próprio DVD para Luis Suárez e tirou uma onda.

“É um dos maiores artilheiros do mundo. Não tem o que falar. Mas Luís (Suárez), nas tuas férias, na tua folga, se tiver um tempinho, pode assistir meu DVD, tá?”, brincou Renato antes de entregar o presente.

Em sua única temporada com a camisa do Grêmio, Suárez soma 27 gols e 17 assistências em 52 partidas. No Brasileirão, são 15 gols e 11 assistências. O último jogo de Luisito pelo clube será na próxima quarta-feira (3), às 21h30, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 38ª rodada do Brasileirão.