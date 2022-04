Na abertura da Série C, Aparecidense vence Ypiranga-RS fora de casa

A Aparecidense venceu o Ypiranga por 2 a 0 na manhã deste sábado, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, pela primeira rodada da Série C de 2022. Os gols da vitória da equipe goiana foram marcados por Robert e Alex Henrique, um em cada tempo.

A partida começou com a equipe da casa, o Ypiranga, criando as melhores oportunidades. No entanto, no último lance antes do intervalo, a Aparecidense abriu o placar. Aos 46 minutos, Robert chutou de fora da área e bateu o goleiro Marcão.

No segundo tempo, Gilvan, jogador da Aparecidense, partiu em velocidade e sofreu falta dentro da área. Alex Henrique foi para a cobrança de pênalti e deu números finais ao jogo.

A dupla Re-Pa, únicos representantes do Pará na Série C, ainda vai enfrentar Aparecidense e Ypiranga no decorrer da competição. O Leão terá encontros com as equipes nas rodadas 7 e 18. Já o Paysandu encara os clubes nas rodadas 4 e 11.