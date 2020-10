Muros da sede social do Palmeiras são pichados

Algumas horas depois de ver o time perder, em casa, para o Coritiba por 3 a 1, torcedores do Palmeiras foram à sede social do clube e fizeram pichações contra o agora ex-treinador Vanderlei Luxemburgo, contra o elenco e contra a direção, encabeçada pelo presidente Maurício Galliote.

A derrota desta quarta (14) foi o estopim na má fase do Verdão, que vem de três derrotas seguidas, e que culminou na saída de Vanderlei Luxemburgo do comando técnico do clube, como antecipou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, logo após o apito final da partida.

(Foto: Reprodução de internet)

O Palmeiras, agora em busca de um novo treinador, volta a campo no próximo domingo (18), em Fortaleza, contra os donos da casa, dirigidos por Rogério Ceni, às 20h30 (de Brasília).