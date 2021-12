Mulher que denunciou agressões de Clayson, jogador do Cuiabá, publica fotos dos ferimentos

Danielle Sarti, mulher que denunciou as agressões de Clayson e Rafael Gava, jogadores do Cuiabá, publicou fotos de ferimentos que teriam sido causados pelos atletas. A jovem de 22 anos foi internada na última terça-feira após ter sido agredida em um Motel e tentar se matar na sequência.

- Queria reiterar minha condição no momento de não falar muito em razão da minha condição que é instável. Vocês não deveriam falar sobre o que não sabem. Estou em um hospital municipal, muito bem estruturado, fui super bem atendida aqui. Eles [os agressores] estão na casa deles. O que está saindo por aí é que vou receber milhões, 100 mil de indenização. Gente, o que é isso? Estou em hospital público, sem apoio de nenhum dos envolvidos e vocês vem com 'fofoquinha'? Por favor... deixa eu me recuperar - postou a vítima.

- Existem coisas que só a Justiça pode apurar, o fato vai ser investigado. Não adianta vir iguais abutres e fazer postagens com meias verdades e adicionar coisas que não existem. Não estou recebendo um centavo nem para um apoio psicológico, e nem receberei. A não ser que eu entre com um advogado na Justiça e consiga um acordo extrajudicial ou passe anos esperando para que isso aconteça. Respeitem a dor do outro, não quero fama - completou Danielle Sarti.

Mulher publica fotos de ferimentos (Reprodução)

Na tarde de ontem (9), o Cuiabá comunicou a rescisão de contrato de Clayson, um dos jogadores acusados da agressão. O meia Rafael Gava negou a denúncia e alegou estar em casa com familiares durante o caso. Em nota, o clube disse que dispensou o atacante ex-Corinthians após o mesmo confirmar participação no ocorrido.