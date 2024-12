MP do Rio de Janeiro denuncia torcedores do Botafogo por racismo na Libertadores

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou dois torcedores do Botafogo por atos racistas cometidos contra torcedores do Palmeiras durante a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O jogo aconteceu no dia 14 de agosto, no Estádio Nilton Santos.

A denúncia foi apresentada nesta quarta-feira (18) pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro. Os acusados foram flagrados em vídeo praticando gestos e proferindo insultos racistas contra a torcida adversária.

De acordo com a denúncia, um dos torcedores repetiu várias vezes a palavra “macaco”, enquanto o outro realizou gestos simulando movimentos de macacos e esfregou o dedo indicador no antebraço, em alusão à cor da pele das vítimas.

O promotor de Justiça Alexandre Themístocles destacou que os atos evidenciam uma intenção deliberada de desumanizar pessoas negras. “A repetição dos insultos reforçou uma dinâmica social de subalternidade imposta aos negros. Além de expressar preconceito e discriminação, as ofensas buscaram recriar uma realidade de inferiorização, deslegitimando a presença das vítimas em espaços esportivos abertos ao público”, afirmou o promotor.

Botafogo já foi punido pela Conmebol

A Conmebol, entidade organizadora da Copa Libertadores, já havia punido o Botafogo em setembro, multando o clube em cerca de R$ 330 mil pelos atos de seus torcedores.

Na época, a diretoria do clube alvinegro se posicionou publicamente contra o ocorrido e informou que estava buscando identificar os responsáveis. “O Botafogo está buscando identificar o torcedor que cometeu atos racistas durante a partida, no Nilton Santos, e vai acionar as autoridades competentes para as providências legais. Racismo é crime. O Clube reitera o seu compromisso no combate a todas as formas de preconceito”, afirmou o clube em nota.

Justiça pode aceitar denúncia

Caso a Justiça aceite a denúncia do Ministério Público, os acusados podem se tornar réus pelo crime de racismo.

Relembre o caso

As imagens que circularam nas redes sociais mostram um dos acusados imitando movimentos de macaco e apontando para a cor da pele em direção ao setor visitante, onde estavam os torcedores palmeirenses.

Apesar do episódio lamentável, a partida terminou com vitória do Botafogo por 2 a 1, garantindo vantagem para o time carioca no confronto pela classificação às quartas de final da Libertadores.