Morte de Laíla: Clubes do Rio de Janeiro lamentam perda do diretor de carnaval

O Rio de Janeiro perdeu um dos seus maiores nomes do carnaval. Luiz Fernando do Carmo, o Laíla, morreu nesta sexta-feira vítima da Covid-19. Aos 78 anos, o diretor carnavalesco estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Israelita Albert Sabin, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Nas redes sociais, os clubes do Rio de Janeiro se manifestaram sobre o falecimento da figura ímpar do carnaval do estado.

Com passagens por escolas como Beija-Flor, Vila Isabel, Unidos da Tijuca e União da Ilha, Laíla sofreu uma parada cardíaca na manha desta sexta-feira. Torcedor do Vasco, o diretor de carnaval recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 há cerca de um mês.

Confira o manifesto dos clubes do Rio de Janeiro sobre a perda de Laíla

O Botafogo lamenta a morte do Diretor de Carnaval Luiz Fernando Ribeiro do Carmo. Laíla foi nome importante da cultura brasileira e carioca, além de um gigante do mundo do samba. O Clube deseja muita força aos familiares, amigos e fãs envolvidos nesta perda. 🙏🏼⭐️ pic.twitter.com/ADh5CJb4Qr — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 18, 2021

