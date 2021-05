Morre Divino Moraes, pai do pentacampeão Edmílson, vítima da Covid-19

Morreu, na manhã deste domingo, Divino Moraes, pai do ex-volante pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira Edmílson, vítima da Covid-19. Seu Divino tinha 71 anos e passou dez dias lutando contra o vírus antes de falecer em Matão, cidade onde morava no estado de São Paulo. Moraes deixa esposa, a Dona Lina, e três filhos. > Confira a classificação atualizada da Libertadores 2021 e simule os resultados

- Pai, só tenho a agradecer por tudo que você fez por mim, descanse em paz - homenageou Edmílson em suas redes sociais.

- Agradecemos ao Seu Divinão por ter criado Edmílson com humildade e carinho, dando uma boa educação para que pudesse se tornar campeão do mundo, construir uma família e deixar um legado na sociedade como cidadão, como faz através da Fundação Edmílson e do FC Ska Brasil, além de suas passagens íntegras pelos clubes que jogou - afirmou o FC Ska Brasil em homenagem.