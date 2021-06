Morfeu: Meio-campista dorme demais e perde viagem para Fortaleza-CE

Meio-campista dormiu demais e perdeu o ônibus de viagem. Fato ocorrido com Paulo de Thacio, do Paragominas. De acordo com a informação da diretoria, o jogador não atendeu aos chamados telefônicos. Só respondeu quando a delegação já estava embarcando no aeroporto internacional de Belém rumo a Fortaleza-CE.

O Paragominas joga no sábado (5) em Sobral, diante do Guarany-S pelo Campeonato Brasileiro da Série D, grupo 2, em sua primeira rodada.

Paulo de Thacio é titular do meio-campo do Jacaré do Norte e desfalca a equipe logo no jogo de estreia. Sua ausência remexe no esquema tático do técnico Walter Lima que ainda não definiu o substituto. Lima faz treino nesta sexta-feira (4) em Sobral.

Matheus Lima conta na delegação com os jogadores: Gustavo, Mateus Fraga, Michel Silva, André Radija, Douglas, Robinho, Welyson, Derlan, Biro, João Neto, Rosivan, Edicleber, Veraldo, Kaikinha, Mauro Praia, Aleilson e Michel Santos.

O jogo no estádio do Junco, em Sobral, está marcado para às 15h, com apito do paraibano Afro Rocha de Carvalho Filho.