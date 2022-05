Montevideo Wanderers x Barcelona de Guayaquil: onde assistir ao vivo hoje (25) pela Sul-Americana

As equipes Montevideo Wanderers x Barcelona de Guayaquil entram em campo às 19h15 (horário de Brasília) de hoje, quarta-feira (25/05), para disputar a 6° rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontecerá no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Montevideo Wanderers x Barcelona de Guayaquil ao vivo?

A partida Montevideo Wanderers x Barcelona de Guayaquil pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Conmebol TV, a partir das 19h15 (horário de Brasília).

Como Montevideo Wanderers x Barcelona de Guayaquil chegam para o jogo?

Wanderers ocupam a 3° posição do Grupo A e somam 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já Barcelona é o vice-líder do mesmo grupo e registra 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 8 gols sofridos.

Barcelona venceu Wanderers por 4 a 2 na estreia das equipes pela Copa Sul-Americana, realizada no dia 7 de abril.

Prováveis escalações

Montevideo Wanderers: Mauro Silveira; Juan Manuel Acosta, Ismael García, Juan Felipe Aguirre e Matías Francchia; Emiliano Vidart e Mauro Estol; Augustín Santurio, Christian Bravo e Nicolás Ferreira; Hernán Rivero. Técnico: Daniel Carreño.

Barcelona de Guayaquil: Javier Burrai; Pedro Velasco, Darío Aimar, Jeison Mina e Jonathan Perlaza; Nixon Molina; Erick Castillo, Michael Carcelén, Damián Díaz e Cristian Penilla; Carlos Garcés. Técnico: Jorge Célico.

Ficha técnica - Montevideo Wanderers x Barcelona de Guayaquil

Copa Sul-Americana

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

Data/horário: 25 de maio de 2022, às 19h15