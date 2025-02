Monagas x Defensor: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pela Libertadores

Monagas x Defensor Sporting disputam nesta terça-feira (04/02) a primeira rodada da Copa Libertadores da América. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela. Confira as prováveis escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monagas x Defensor ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Monagas disputou apenas duas partidas em 2025, ambas pelo Campeonato Venezuelano. No dia 24 de janeiro, o time empatou com Deportivo La Guaira por 1 a 1. Já no dia 30, perdeu para Deportivo Táchira por 4 a 1.

Já o Defensor Sporting passou por uma derrota de 3 a 2 para Gimnasia, outra de 5 a 2 para o Independiente, uma terceira nos pênaltis para o Instituto e uma vitória de 2 a 0 sobre o Boston River.

Monagas x Defensor: prováveis escalações

Monagas: Olivares; Iñiguez, Piris, Manrique e Henry; Romero, Lovera, Pinto e Basante; Rodriguez e Alderete. Técnico: Jhonny Ferreira.

Defensor: Kevin Dawson; Kevin Prieto, De los Santos, Juan Viacava e José Ignacio Álvarez; Soría, Walter Montoya e Juan Manuel Jorge; Franco Soldano, Diego Abreu e Biscayzacú. Técnico: Alvaro Navarro

FICHA TÉCNICA

Monagas x Defensor Sporting

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela

Data/Horário: 04 de fevereiro de 2025, 21h30