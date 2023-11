Ministério Público quer que Robinho, condenado por estupro na Itália, cumpra pena no Brasil

O Ministério Público Federal (MPF) defendeu, em parecer apresentado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que o ex-jogador Robinho cumpra no Brasil a pena de nove anos de prisão por violência sexual a qual foi condenado na Itália.

Robinho foi condenado em 2017, pelo crime cometido em 2013, e depois a sentença foi confirmada em outras instâncias, sendo confirmada pela Suprema Corte Italiana, em 2022, sem qualquer possibilidade de recurso.

A Itália pediu, desde então, a extradição de Robinho para o cumprimento da pena no país, no entanto, o Brasil não extradita seus cidadãos. O país pediu, posteriormente, que o ex-jogador cumpra a pena no Brasil.

O MPF concorda com o pedido da Itália, e, de acordo com o subprocurador da república, Carlos Frederico dos Santos, o pedido “respeita tanto a Constituição Federal quanto o compromisso de repressão da criminalidade e de cooperação jurídica do país”.

Cabe agora ao Superior Tribunal de Justiça analisar o pedido do MPF. A defesa de Robinho não se manifestou sobre o assunto, mas em outras situações, argumentou que a colheira de provas na Itália teria ocorrido de maneira “não condizente com as regras brasileiras”.

O caso

Quando ainda atuava no Milan, o então jogador Robinho se envolveu em um estupro coletivo contra uma mulher, em uma boate em Milão, na Itália, em 2013. Condenado a nove anos pelo crime, áudios do jogador confessando o crime já vazaram na mídia.

“Eu 'comi' a mina, ela fez ch*peta pra mim e depois saí fora. Os caras continuaram lá”, chegou a dizer o jogador em um dos áudios.