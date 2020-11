Milton Neves diz que Ceni irá se complicar caso Flamengo seja eliminado para o São Paulo: 'A vida dele pode virar um inferno'

O resultado do confronto entre Flamengo e São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil pode definir o clima que Rogério Ceni terá sob o comando do Flamengo. Pelo menos é o que diz o apresentador Milton Neves. Segundo ele, uma eliminação do Rubro-Negro para o Tricolor na próxima quarta-feira pode transformar a vida de Ceni em um "inferno". Milton ainda analisou os últimos jogos do clube da Gávea e teme que o treinador se "queime".

- Infelizmente, vejo Rogério Ceni, o melhor técnico da atualidade, em maus lençóis nesse seu início de trabalho lá na Gávea. A derrota para o São Paulo em sua estreia, por mais que o Tricolor não merecesse vencer no Maracanã já esfriou um pouco da empolgação. Já o empate, jogando mal, diante do Atlético-GO, colocou uma pulga atrás da orelha do flamenguista - escreveu Milton Neves em seu blog no site Uol.

Além de entender que o momento em que o ex-goleiro assumiu o Flamengo não tenha sido dos melhores, o apresentador falou sobre os reflexos de uma queda na competição nacional.

- Agora imagine então o que acontecerá em uma possível eliminação da Copa do Brasil? A vida de Rogério no Fla pode virar um inferno! E isso às vésperas dos jogos decisivos contra o Racing, pela Libertadores. Temo que o nosso melhor técnico da atualidade se 'queime' - complementou.

O Flamengo enfrenta o São Paulo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, no Morumbi, às 21h30. O Rubro-Negro tem que vencer a partida por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória simples do clube carioca leva a decisão para os pênaltis.