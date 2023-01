Milan x Torino: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (11/01) pela Copa Itália

As equipes Milan x Torino disputam nesta quarta-feira (12/01) as oitavas de final da Copa Itália. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Milan x Torino ao vivo?

A partida Milan x Torino pode ser assistida ao vivo pelo canal ESPN 2 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como Milan x Torino​​ chegam para o jogo?

Esta partida é a estreia de Milan na atual edição da Copa Itália. No Campeonato Italiano, Milan está em 3° lugar e soma 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 33 gols marcados e 18 gols sofridos.

Já Torino estreou na primeira rodada da Copa com uma vitória de 3 a 0 sobre Palermo. Depois, venceu Cittadella por 4 a 0.

Prováveis escalações

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Dest; Vranckx, Bennacer; Saelemaekers, Pobega, Leao; De Ketelaere. Técnico: Stefano Pioli.

Torino: ​Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Lukic, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. Técnico: Ivan Juric.

FICHA TÉCNICA

Milan x Torino

Copa Itália

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Data/Horário: 11 de janeiro de 2023, 17h