Milan x Lumezzane: onde assistir ao vivo e online hoje em amistoso de pré-temporada

A partida Milan x Lumezzane será nesta quinta-feira (20), em amistoso preparatório para a temporada europeia. O jogo começará às 12h (de Brasília), no Milanello, em Milão (ITA).

Onde assistir Milan x Lumezzane ao vivo?

A partida não será transmitida ao vivo pela internet e nem pela TV aberta.

Milan x Lumezzane: como chegam

O Milan tem quatro amistosos previstos, sendo três nos Estados Unidos, contra Real Madrid, Juventus e Barcelona. Desde a abertura da janela de negociações do meio do ano, o time italiano fechou cinco reforços: Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek, Luka Romero, Marco Sportiello e Tijjani Reijnders.

O Lumezzane está na Série D do italiano. Até chegou a conquistar o título de campeão do Grupo B, mas foi elimiando nas semifinais do torneio. Na temporada 2022/2023, o time fez 38 jogos, com 26 vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Prováveis escalações: Milan x Lumezzane

Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Theo Hernández; Sandro Tonali e Brahim Díaz; Rade Krunic, Junior Messias e Olivier Giroud; Rafael Leão. Técnico: Stefano Pioli.

Lumezzane: Filigheddu; Rigo, Pisano, Tortelli e Troiani; Poledri, Pesce e Cali; Malotti; Andrea Capelli e Spini. Técnico: Arnaldo Franzini.

FICHA TÉCNICA

Milan x Lumezzane

Amistoso

Local: Milanello, em Milão (ITA)

Data/Horário: 20/07/2023, às 12h (de Brasília)