Milan x Bologna: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (04/04) pelo Campeonato Italiano

As equipes Milan e Bologna entram em campo às 15h45 (horário de Brasília) de hoje, segunda-feira (04/04), para disputar a 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida ocorre no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje.

Onde assistir Milan x Bologna ao vivo?

A partida Milan x Bologna pode ser assistida ao vivo pelo canal fechado ESPN 4 ou na plataforma de streaming Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Milan x Bologna chegam para o jogo?

Para continuar líder da competição e garantir vantagem dos demais times, o Milan precisa vencer o Bologna para sair dos 66 pontos da tabela, onde está empatado com o Napoli. Enquanto isso, o Bologna está no décimo segundo lugar, com 33 pontos, contabilizando nove vitórias, seis empates e 14 derrotas no campeonato.

Prováveis escalações

Milan: Maignan, Tomori, Hernandez, Kalulu, Calabria, Tonali, Bennacer, Rafa Leão, Kessié, Junior Messias e Giroud

Bologna: Skorupski, Medel, Theate, Soumaoro, Hickey, Schouten, Svanberg, Djiks, Orsolini, Soriano e Arnautovic

Ficha técnica - Milan x Bologna

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Data: 04 de abril - segunda-feira

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)