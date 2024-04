Middlesbrough x Leeds: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (22/04) pelo Championship

Middlesbrough x Leeds disputam hoje, segunda-feira (22/04), a 39° rodada do Championship, a Segunda Divisão inglesa. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Riverside, em Middlesbrough, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Middlesbrough x Leeds ao vivo?

A partida​​ pode ser acompanhada ao vivo pelo Star+, às 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Leeds é o 3° colocado do Championship com 26 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, 76 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates de 2 derrotas.

Já Middlesbrough ocupa a 9° posição e acumula 18 vitórias, 9 empates, 16 derrotas, 61 gols marcaods e 56 gols sofridos. O time está invicto há 9 rodadas da competição.

Middlesbrough x Leeds: prováveis escalações

Leeds: Meslier; Gray, Ampadu, Rodon, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Rutter, Summerville; Piroe.

Middlesbrough: Dieng; Dijksteel, Van den Berg, Clarke, Engel; O'Brien, Howson; Jones, Azaz, Silvera; Latte Lath.

FICHA TÉCNICA

Middlesbrough x Leeds

EFL Championship

Local: Estádio Riverside, em Middlesbrough, Inglaterra

Data/Horário: 22 de abril de 2024, 16h