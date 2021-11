Michael vive o auge no Flamengo e esquenta disputa por vaga no time titular na final da Libertadores

Na tarde da último domingo, o Flamengo goleou o São Paulo por 4 a 0 no Morumbi, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob grande atuação de Michael. Inclusive, o desempenho do atacante, que foi marcado por dois gols e uma assistência, é reflexo do melhor momento que o camisa 19 vive desde que chegou ao Rubro-Negro. Dessa forma, ele esquenta a briga por uma vaga entre os titulares do Fla na final da Libertadores, que será disputada contra o Palmeiras.

Nos últimos seis jogos do Flamengo - contabilizando a vitória sobre o São Paulo -, Michael marcou sete gols e deu uma assistência. E deste recorte, ele foi titular em cinco partidas - começou no banco contra o Bahia, mas, ainda assim, teve tempo para balançar as redes do goleiro Danilo Fernandes.

A titularidade, aliás, mostra como há confiança no trabalho do atacante. O camisa 19 era utilizado como reserva de Everton Ribeiro, enquanto Vitinho era o substituto de Arrascaeta. No entanto, mesmo com a presença do camisa 7 e da ausência do uruguaio, Michael é a opção para começar os jogos entre os titulares, justamente por causa do desempenho que tem apresentado dentro de campo.

Ainda vale lembrar que a produção ofensiva diante do São Paulo, rendeu a Michael duas importantes marcas: ele é o artilheiro isolado do Brasileirão, com 13 gols marcados; e vive a temporada mais artilheira da carreira - até aqui, são 18 gols feitos na temporada, antes, o máximo que havia alcançado era 16.

Também é importante destacar que Michael ainda realiza um trabalho sólido na defesa. Segundo dados do site "FootStats", ele tem a sexta melhor marca da equipe em desarmes certos, com 31, mas contando apenas jogadores de ataque, ele fica atrás apenas de Vitinho. Em relação às interceptações, tem a sétima melhor marca, com oito.

Naturalmente, o desempenho de Michael dentro de campo, que tem sido importante nos dois lados do campo, esquenta a disputa por uma vaga no time titular na final da Libertadores. Durante a coletiva de imprensa, Renato foi abordado sobre o tema: quando Arrascaeta se recuperar, o que acontecerá com Michael? O treinador, por sua vez, evitou dar uma resposta objetiva, mas elogiou o atacante e ressaltou que é importante ter opções para escalar a equipe no dia 27.

- Acho que o mais importante de tudo é a fase que o Michael vem atravessando. Hoje, ele é o goleador do Campeonato Brasileiro. Não é pouca coisa, não, você ser o goleador do campeonato. A cada jogo ele vem crescendo de produção com jogadas, com gols, um gol mais bonito que o outro. A gente torce bastante para que o Arrascaeta também possa se recuperar. Então, é seguir a nossa programação, seguir o nosso planejamento, recuperar todos os jogadores do Departamento Médico, estar todo o grupo em condição para o dia 27.

- E aí essa “dor de cabeça” é do treinador. É melhor ter essa dor de cabeça, ter dúvidas para escalar a equipe de bons jogadores em cada posição do que, de repente, você não ter as opções. Então, como Michael, outros jogadores estão subindo de produção, estão subindo de produção na hora certa, até porque nós temos mais alguns jogos aí no Campeonato Brasileiro para poder observar algumas coisas e continuar brigando pelo título. Até o dia 27 tem tempo e pode ter certeza que o Flamengo, até lá, vai estar bem forte.

Com a expectativa de mais uma boa atuação, o Flamengo vira as atenções para o Corinthians. As equipes medem forças na próxima quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. O jogo é válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão em tempo real do LANCE!.