Messi fala pela primeira vez como jogador do PSG: 'Decidido a construir algo grande'

Anunciado pelo Paris Saint-Germain nesta terça-feira, Lionel Messi falou pela primeira vez como jogador da equipe francesa. Ao site do clube francês, o argentino comemorou a sua chegada à França, onde assinou um contrato até 2023 com o PSG, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

- Estou empolgado para começar um novo capítulo da minha carreira em Paris. O clube e a sua visão estão em perfeita harmonia com as minhas ambições. Eu sei o quão talentosos os jogadores e a equipe são aqui. Estou decidido a construir, ao lado deles, algo grande para o clube e para os torcedores. Mal posso esperar para pisar no gramado do Parque dos Príncipes - disse Messi.

Messi foi elogiado pelo presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi. O mandatário mostrou-se empolgado com a chegada do jogador argentino.

- Estou muito satisfeito por Lionel Messi ter escolhido ingressar no Paris Saint-Germain e estamos orgulhosos de recebê-lo em Paris, com sua família. Ele não escondeu o desejo de continuar a evoluir ao mais alto nível e de ganhar troféus. A ambição do clube é obviamente idêntica. A adição de Leo à nossa equipe de classe mundial confirma a relevância e o sucesso de nosso recrutamento. Junto com nosso grande treinador e sua equipe, espero ver nossa equipe fazer história para todos os nossos apoiadores ao redor do mundo - disse Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG.

Nas redes sociais, Messi foi anunciado após uma sequência de vídeos em que o Paris Saint-Germain tentou manter um 'mistério' sobre o jogador a ser anunciado. Na equipe francesa, o ex-jogador do Barcelona receberá a camisa de número 30. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Messi receberá um salário anual de aproximadamente 35 milhões de euros (R$ 215 milhões na cotação atual).

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (tarde na Europa), Messi deixou Barcelona e viajou para Paris acompanhado de sua esposa, Antonela, e seus três filhos, Thiago, Mateo e Ciro. Na chegada à França, o argentino apareceu para os torcedores no aeroporto Le Bourget, com uma camisa escrito "ici c'est Paris" ("aqui é Paris", em português).

Aos 34 anos, Messi defenderá outro clube que não seja o Barcelona pela primeira vez na carreira. Na equipe blaugrana desde as categorias de base, ele entrou em campo pelo time espanhol 778 vezes, marcou 672 gols e deu 305 assistências. Ao todo, conquistou 35 títulos pelo Barça, números que o colocam como maior vitorioso da história culé.