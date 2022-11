Mesmo com um a menos, Corinthians busca empate fora de casa contra o Coritiba; vídeo

Pelo Brasileirão, o Corinthians empatou em 2 a 2, na noite desta quarta-feira (9), com o Coritiba, no Couto Pereira. Alef Manga (duas vezes) marcou para o Cuxa, enquanto Du Queiroz e Yuri Alberto fizeram para o Timão. Com o resultado, o Timão permanece em quarto lugar, enquanto o Coxa ficou em 15°, com 42.

Durante a partida, o técnico corintiano Vitor Pereira foi expulso. Suspenso para a última rodada, no domingo (13), às 16h, contra o Atlético-MG, o português pode ter feito a última partida à frente do Corinthians. Vitor ainda não renovou com o Timão para 2023.