Mbappé revela ao elenco do PSG onde jogará nesta temporada

Mbappé informou ao seu círculo de pessoas mais próximas no Paris Saint-Germain que irá permanecer no clube nesta temporada, revela a rádio espanhola "Cadena SER". Leonardo, diretor esportivo do clube francês, repassou o recado ao restante do elenco.

Apesar da permanência, o futuro do craque segue indefinido. O atleta tem desejo de vestir a camisa do Real Madrid, sonho que pode realizar em 2022, mas ao longo dessa temporada deve sofrer pressão de Nasser Al-Khelaifi para renovar seu vínculo no PSG.

Na Espanha, a permanência de Mbappé é tratada como um revés para o clube merengue. No entanto, o Real Madrid poderá negociar a contratação do camisa sete na próxima temporada sem precisar entrar em um acordo com o clube francês.

Embora a janela de transferências se encerre apenas no dia 31 de agosto, a saída do atacante da equipe de Mauricio Pochettino é pouco provável. Com isso, os fãs do futebol terão a oportunidade de assistir Messi jogar ao lado de Neymar e Mbappé por, no mínimo, um ano.