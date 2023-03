Marrocos x Brasil: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso da seleção de hoje (25/03)

NA VÉSPERA DO RE-PA

Remo anuncia meia Matheus Galdezani, ex-Bahia, Coritiba e Avaí, mirando a Série C do Brasileiro

Novo contratado do Leão, Galdezani desembarca em Belém na próxima semana com contrato até o final da temporada. Jogador atuou com Muriqui no Avaí