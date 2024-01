Marítimo x Leiria: veja as escalações e o horário do jogo de hoje (10/01) pela Taça de Portugal

Marítimo x Leiria disputam hoje, quarta-feira (10/01), as oitavas de final da Taça de Portugal. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio do Marítimo, em Funchal, Portugal. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

• Whatsapp: Gosta de apostas? Receba notícias e conteúdos exclusivos sobre futebol, NBA e loterias. É grátis!

Onde assistir Marítimo x Leiria?

A partida entre Marítimo x Leiria não terá transmissão oficial no Brasil.

VEJA MAIS

Como Marítimo x Leiria chegam para o jogo?

Nas rodadas anteriores, Marítimo venceu Fabril por 3 a 1, Mortágua por 4 a 1 e Canelas por 3 a 1.

Já Leiria goleou Pedrógão por 12 a 0, Académico de Viseu por 3 a 1 e Malveira por 5 a 0.

• Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

• Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

Marítimo x Leiria: prováveis escalações

Marítimo: Abedzadeh, Domingos, Matheus, Rene; China, Silva, Euller, Mendes, Cann, Gomes, Platiny.

Leiria: Ferreira, Baixinho, Lystsov, Oliveira, Valdir, Amado, Silva, Empis, Arsenio, Antunes, Lucho.

FICHA TÉCNICA

Marítimo x Leiria

Taça de Portugal

Local: Estádio do Marítimo, em Funchal, Portugal

Data/Horário: 10 de janeiro de 2024, 15h45