Marinho responde irmã de Gabigol após polêmica sobre moradores de Santos: 'Amo esse cantinho'

Jogador do Santos, Marinho decidiu responder Dhiovanna Barbosa, a irmã de Gabigol, que disse via rede social que os moradores santistas ''não saem arrumados''. O camisa 11 do Peixe mandou uma indireta para influenciadora.

No post feito pelo atacante no stories de seu Instagram, Marinho diz que acordou "pensando quanto que essa cidade é legal". Ainda no pequeno texto publicado, o jogador diz que é normal pessoas usarem shorts e chinelos em uma região de praias.

- Me tornando cada vez mais um cidadão santista, numa cidade que tem um povo acolhedor, e por isso fica aqui meu registro de dizer que amo esse cantinho - escreveu.

No conteúdo do vídeo em questão, Dhiovanna aparece falando que as pessoas da cidade andam "largadas".

- O povo não sai tão arrumado, então, eu sempre estou muito arrumada, e o povo, tipo assim, mais de boa, sabe? De chinelo, largado, ou com a roupa que usou tipo sete vezes seguidas no mesmo rolê - disse a jovem de 20 anos.

Diante da repercussão, a irmã de Gabriel Barbosa publicou, na última sexta-feira, uma sequência de stories pedindo desculpas aos moradores. Ela contou que não quis dizer que "as pessoas são pobres", mas concordou que se expressou equivocadamente.