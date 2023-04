Manchester United x Sevilla: onde assistir ao vivo e horário do jogo hoje (13/04) pela Europa League

As equipes Manchester United x Sevilla disputam nesta quinta-feira (13/04) as quartas de final da Liga Europa. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Sevilla ao vivo?

A partida Manchester United x Sevilla pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como ​​Manchester United x Sevilla​​ chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Europa League, Manchester United foi vice-líder do Grupo E e somou 5 vitórias e 1 derrota. Depois, o time eliminou Betis com uma vitória de 4 a 1 e outra de 1 a 0. Sevilla foi o 3° colocado do Grupo G da Champions League com 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Nas oitavas de final da Europa League, a equipe superou Fenerbahçe com uma vitória de 2 a 0 e uma derrota de 1 a 0.

Prováveis Escalações

United: De Gea; Dalot, Varane, Lisandro Martínez e Malacia; Casemiro, Fred e Bruno Fernandes; Antony, Martial e Sancho. Técnico: Erik ten Hag.

Sevilla: Bono; Montiel, Bade, Gudelj e Acuña; Fernando e Rakitic; Ocampos, Torres e Lamela; En-Nesyri. Técnico: José Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Sevilla

Liga Europa - Europa League

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 13 de abril de 2023, 16h