Malta x Gibraltar: onde assistir ao vivo e o horário do jogo amistoso de hoje (06/09)

Malta x Gibraltar disputam hoje, quarta-feira (06/09), um jogo amistoso. A partida começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Ta' Qali, em Attard, Malta. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Malta x Gibraltar ao vivo?

A partida entre Malta x Gibraltar poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como Malta x Gibraltar chegam para o jogo?

Em 2023, Malta disputou as eliminatórias da Eurocopa, por onde é o lanterna do Grupo C e acumulou 4 derrotas, 1 gol marcado e 9 gols sofridos.

Já Gibraltar, considerada uma das 5 piores seleções do mundo, é o lanterna do Grupo B das eliminatórias da Eurocopa e soma apenas 4 derrotas e 12 gols sofridos.

Malta x Gibraltar: prováveis escalações

Malta: Bonello; Mascate, Borg, Pepe; Attard, Guillaumier, Teuma, Yankam, Attard; Jones, Nwoko.

Gibraltar: Coleing; Sargento, R. Chipolina, Lopes, Mouelhi, Britto; Casciaro, Pozo, Hartman, Ronan; El Hmidi.

FICHA TÉCNICA

Malta x Gibraltar

Jogo amistoso

Local: Estádio Nacional de Ta' Qali, em Attard, Malta

Data/Horário: 06 de setembro de 2023, 15h