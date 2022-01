Mali x Guiné Equatorial: onde assistir ao vivo e horário do jogo da Copa Africana de hoje (26/01)

As seleções Mali x Guiné Equatorial disputam nesta quarta-feira (26/01) as oitavas de final da Copa Africana de Nações. A partida está marcada para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Limbe Omnisport, em Limbe, Camarões. Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Mali x Guiné Equatorial?

A partida do Mali x Guiné Equatorial pode ser acompanhada ao vivo pelo canal de Youtube Torcida Web, às 16h.

Como Mali x Guiné Equatorial chegaram para o jogo?

O Mali liderou o Grupo F da Copa Africana, marcando 7 pontos vindos de 2 vitórias e 1 empate.

Já a Guiné Equatorial marcou 6 pontos no Grupo E, ficando assim em 2° lugar. Ao todo, registra 2 vitórias e 1 empate.