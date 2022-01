Angers x Saint-Étienne: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Francês de hoje (26/01)

As equipes Angers x Saint-Étienne entram em campo nesta quarta-feira (26/01) para disputar a 20° rodada da Ligue 1, com partida marcada para as 15h (horário de Brasília), no Estádio Raymond-Kopa, em Angers. Confira onde acompanhar o jogo:

VEJA MAIS

Onde assistir Angers x Saint-Étienne?

A partida Angers x Saint-Étienne pode ser acompanhada pela plataforma de streaming Star+, às 15h.

Como Angers x Saint-Étienne chegaram para o jogo?

Angers está em 12° lugar da Ligue 1, com 29 pontos adquiridos em 7 vitórias, 8 empates e 6 derrotas.

Já o Saint-Étienne é o lanterna da competição, com 12 pontos vindos de 2 vitórias, 6 empates e 13 derrotas.

Em outubro de 2021, os dois times duelaram, com empate por 2 a 2.