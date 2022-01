Juventude x Internacional: onde assistir e horário do jogo do Campeonato Gaúcho de hoje (26/01)

Os times Juventude x Internacional entram em campo nesta quarta-feira (26/01) para abrir a edição 2022 o Campeonato Gaúcho, com partida marcada para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira onde acompanhar o jogo:

Onde assistir Juventude x Internacional?

A partida do Juventude x Internacional pode ser assistida ao vivo pelos canais de TV Globo e SporTV, bem como pela plataforma de streaming Premiere, às 16h.

Como Juventude x Internacional chegaram para o jogo?

Em 2021 e pela primeira vez em 18 anos, o Juventude voltou à Série A do Campeonato Brasileiro. O time finalizou esta competição em 16° lugar, primeiro lugar fora da zona de rebaixamento, com 46 pontos, adquiridos em 11 vitórias, 13 empates e 14 derrotas.

Já o Internacional fechou o Brasileirão 2021 em 12° lugar e com 48 pontos, vindos de 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. O time também conquistou uma vaga na Copa Sul-Americana.